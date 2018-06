Romelu Lukaku absent de l'entraînement des Diables Rouges

Le joueur, qui compte déjà 4 buts dans ce Mondial, a passé un scanner lundi dont les résultats devraient tomber ce mardi. Qu'importe le verdict, Lukaku devrait être épargné pour le dernier match du groupe G, jeudi contre l'Angleterre (20h). "Il n'y a pas de quoi être inquiet", a assuré Martinez lundi. Dries Mertens (cheville) et Eden Hazard (mollet) ont également dû quitter la pelouse samedi mais étaient bien présents mardi à l'entraînement.

Comme Lukaku, les deux joueurs pourraient faire l'impasse sur le duel pour la première place du groupe contre les Anglais. Vincent Kompany, de retour à l'entraînement lundi, ne devrait pas encore faire ses débuts dans ce Mondial 2018 jeudi. Par contre, l'opposition contre les Anglais apparait comme la rencontre idéale pour permettre à Thomas Vermaelen d'acquérir du rythme en match officiel.

Le défenseur du FC Barcelone pourrait remplacer Jan Vertonghen, sous la menace d'une suspension en cas de carte jaune. Thomas Meunier et Kevin De Bruyne sont dans le même cas et pourraient laisser respectivement leur place à Nacer Chadli et Marouane Fellaini. L'interrogation demeure quant au nombre de changements que Roberto Martinez va effectuer jeudi.

De plus, il n'est pas certain que le Catalan et les Diables veulent vraiment terminer premiers du groupe. En effet, une deuxième place offrirait, sur le papier et dans l'état actuel des choses, un parcours sensiblement plus facile aux Belges. C'est le dernier entraînement à Dedovsk pour les Diables avant de prendre la direction de Kaliningrad mercredi. Jeudi soir, ils joueront contre les 'Three Lions' de Gareth Southgate à la Baltika Arena.