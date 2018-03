Roger Vanden Stock "peiné mais pas trop" de quitter le Sporting d'Anderlecht

"J'ai de la peine de partir mais pas trop quand même. Je savais que ce moment allait arriver et je m'y étais préparé. Je quitte la famille du Sporting pour me rapprocher de la mienne", a déclaré Roger Vanden Stock lors d'une réception en son honneur, vendredi au stade Constant Vanden Stock.