Roberto Martinez voit plusieurs raisons à la défaillance des Diables

Avec deux matchs nuls en deux rencontres, les Belges n'ont pas vraiment répondu aux attentes, le jeu déployé laissant perplexe.

"Je ne vais pas le cacher, je suis très déçu", a lancé le sélectionneur national Roberto Martinez après la rencontre au Stade olympique de Sotchi. "Nous étions venus ici pour faire une bonne rencontre et nous avions toutes les cartes en main lorsque le marquoir affichait 1-3. Nos 20 dernières minutes ont été très mauvaises et je vois plusieurs raisons pour l'expliquer. Les six changements que j'ai effectué n'ont pas fait que du bien. L'intensité et la concentration ont diminué, ce qui a amené les deux buts adverses. Je voulais donner du temps de jeu à d'autres joueurs. Certains buts sont causés par des erreurs individuelles, cela peut malheureusement arriver. Mais on apprend de ses erreurs et c'est comme cela qu'on devient meilleur. De plus, c'est une rencontre amicale, il faut pouvoir mettre ce résultat en perspective, même si nous n'avons pas d'excuses. Nous devons davantage avoir une mentalité de gagnant au sein de cette équipe."

L'Espagnol retient également des points positifs de son déplacement à Sotchi. "Nous ne devons pas oublier que nous avons bien joué pendant 70 minutes. Aujourd'hui, je comparerai cette rencontre avec ce qu'il s'est passé contre les Pays-Bas: nous étions meilleurs et nous aurions dû gagner", a ajouté Martinez.

Le sélectionneur a eu un mot pour Youri Tielemans, qui fêtait sa première titularisation chez les Diables. "Tielemans a quelque chose de spécial, je le sais depuis la première fois que je l'ai vu jouer alors qu'il n'était encore qu'un espoir. Thomas Foket et Nacer Chadli ont également été très bons", a-t-il poursuivi. "Cette rencontre m'a apporté des enseignements sur qui je pourrais utiliser lors des prochaines rencontres."