Roberto Martinez pense que Kompany et Vermaelen seront prêts après le Panama

"Nous sommes sûrs, oui, que Vince et Thomas seront rétablis. C'est pourquoi nous avons décidé de laisser partir Laurent Ciman. Il est compréhensible aussi que nous autorisions Lolo de rejoindre Bruxelles plutôt que de le faire venir à Sotchi puis qu'il reparte ensuite. Mais il est prêt à revenir s'il le faut. C'est un très bon gars, qui fait un travail magnifique pour et dans le groupe", a expliqué Roberto Martinez samedi à l'issue de la première séance d'entraînement à Sotchi.

"Et il était important de prendre Vincent Kompany avec nous à Sotchi. Nous pensons que ce sera trop tôt pour Vincent et Thomas pour le Panama, mais Thomas se remet très bien, comme nous l'attendions. Il sera prêt, non pas pour le Panama, mais pour les deux prochains matches.

Pour ce qui concerne Vincent, nous attendons demain pour prendre une décision finale, mais nous sommes confiants de ses progrès depuis sa blessure contre le Portugal. Et nous pensons qu'il sera prêt pour le 3e match du groupe."

Après son match contre le Panama lundi, les Diables Rouges affronteront la Tunisie le 23 juin et défieront ensuite l'Angleterre le 28 juin. "Ce sont deux joueurs qui ont l'habitude de jouer dans ce groupe et qui restent très importants même s'ils ne sont pas sur le terrain. Ils ont une importance énorme pour le groupe. Puisque le règlement nous le permet, nous attendrons demain (dimanche) pour prendre une décision finale sur les 23. Ensuite, nous verrons jour après jour comment les joueurs se sentent et comment leurs corps évoluent". .