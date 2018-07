Roberto Martinez: "le Brésil est favori parce qu'il a déjà gagné la Coupe du monde"

Le duel entre le Brésil et la Belgique en quarts de finale de la Coupe du monde 2018 de football vendredi à Kazan (20h00) est pour certain une finale avant la lettre entre la meilleure attaque du Mondial (les Diables Rouges) et la meilleure défense (le Brésil). Les Belges placent, comme beaucoup, les Brésiliens dans la peau d'un favori. Roberto Martinez aussi.