Roberto Martinez: "La préparation parfaite pour l'Estonie"

"Je suis heureux de la manière dont mes joueurs ont voulu gagner le match. Ils ont eu une longue saison avec leur club et ont besoin de rencontres comme celles d'aujourd'hui pour retrouver leur niveau. Surtout au début du match, j'ai vu beaucoup de jambes rouillées."

Les Diables n'ont plus réussi à conserver le 0 au marquoir depuis le match de la mi-octobre contre Gibraltar, soit cinq rencontres. "Lors du match amical en Russie, la concentration avait disparu dans les dix dernières minutes. Cela ne peut pas arriver. Aujourd'hui c'était différent. Il n'y avait pas assez de tempo, c'est à ce moment-là que nous avons encaissé un but. Sur le 1-1, nous avons essayé de construire de l'arrière et la Tchéquie pressait haut et bien. En deuxième mi-temps c'était mieux, même défensivement. La concentration était de retour et nous n'avons pas encaissé".

Martinez a surpris en laissant de côté son 3-4-2-1 pour un 3-5-2 avec un triangle dans l'entrejeu et un duo d'attaquants formé par Romelu Lukaku et Michy Batshuayi. "Aujourd'hui, c'était l'occasion idéale pour tester ce système. C'est une bonne option pour l'avenir, cela dépendra du type de rencontre et de l'adversaire. Les deux attaquants étaient dangereux dans les espaces. Batshuayi s'était montré fort en entraînement et je ne l'avais encore jamais titularisé".

Dimanche soir, Eden Hazard s'est fracturé la cheville en entraînement. L'attaquant a déjà été opéré à Londres et sera indisponible plusieurs mois. "Combien de temps, c'est encore trop tôt pour le dire. Nous étions très déçus, car Eden est aussi un type fantastique et un leader. Il a travaillé dur et au moment de pouvoir prendre du plaisir, il s'est blessé. Heureusement, l'opération s'est bien passée. C'était un malheureux incident, il n'y avait personne près de lui, mais nous avons tous entendu le crac. Tout le monde a tout de suite su que quelque chose clochait. Après tout a été très vite. Il a regardé le match et souhaité bonne chance au groupe."