"Rib & Rob" encore Munichois l'année prochaine?

"Heynckes a lancé un signal clair", commente le magazine du football Kicker, après la mise au point de l'entraîneur du Bayern. Pour Robben et Ribéry, 34 ans tous les deux et en fin de contrat en juin, l'avenir se complique. Ils n'ont pas du tout apprécié d'être remplaçants en Ligue des champions mardi. Les deux joueurs souhaitent obtenir une prolongation d'un an de leurs contrats. Mais ils ne plaident pas leur cause en créant des tensions.

Jupp Heynckes a été compréhensif mais ferme: "Comme joueur j'aurais réagi de la même façon. Mais je ne veux pas me laisser influencer. Tous les joueurs doivent accepter cela. Point".

Le Bayern, qui compte 19 points d'avance sur le deuxième Dortmund, reçoit samedi le Hertha Berlin. En championnat, tout l'effectif tourne régulièrement, mais toutes les stars du club ne rêvent que d'une chose: participer à l'aventure européenne et gagner la Ligue des champions, qui leur échappe depuis 2013.