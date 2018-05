Real Madrid-Liverpool, l'exploit au bout d'une finale qui s'annonce spectaculaire

Les Madrilènes partiront favoris logiques. Les joueurs de Zinedine Zidane peuvent réaliser un triplé historique, jamais réalisé depuis la création de cette compétition en 1992-93. Le dernier club à avoir remporté trois années consécutives la "Coupe aux grandes oreilles" est le Bayern Munich en 1974-75 et 76. Si le Real y parvient, ce sera le 13e trophée de l'histoire de "la maison blanche" et le 4e en cinq ans. Autant d'exploits.

Au vu de son parcours cette saison, avec les éliminations successives du PSG, de la Juventus et du Bayern, le Real a réalisé un véritable parcours du combattant et s'en est sorti, même si parfois elle a bénéficié d'un peu de réussite. De quoi engranger de la confiance.

Associée à l'expérience des Cristiano Ronaldo, Benzema, Ramos, Modric, Carvajal, Marcelo, Isco, Bale et autre Kroos qui devraient disputer leur 4e finale en Ligue des champions, elles placent inévitablement le Real dans le fauteuil du favori. Mais pas question d'être blasés. "On en veut toujours plus et on donnera tout pour être les meilleurs", souligne Zidane qui pourrait devenir le premier entraîneur sacré à trois reprises consécutives avec le même club.

Face aux Blancs, les Reds constituent la surprise de la compétition, qui n'a rien de miraculeux. "Nous méritons d'être là", souligne le coach allemand Jürgen Klopp. L'effectif de Liverpool ne peut rivaliser avec celui de son adversaire, d'autant que le meneur brésilien Philippe Coutinho est parti en janvier renforcer le FC Barcelone. Reste que le talent tactique de Klopp et celui de sa ligne d'attaque (46 buts sur la scène européenne, un record) sont capables de faire des misères aux meilleurs. Demandez à Porto, Manchester City et à l'AS Rome qui ont pris respectivement 5, 3 et 4 buts dans leurs premières confrontations. L'Egyptien Mohamed Salah, devenu le meilleur buteur de Premier League avec un record de 32 buts en une saison (44 toutes compétitions confondues), forme un trio de feu en compagnie de Roberto Firmino et Sadio Mané (29 buts à eux trois en Ligue des Champions cette saison). "Il me rappelle celui du Real d'il y a quelques années", a reconnu Cristiano Ronaldo en personne. Le Portugais reste égal à lui-même avec 15 buts dans cette Ligue des Champions. Ajouter un nouveau titre à son palmarès ne serait pas pour lui déplaire.

La défense de Liverpool et, en particulier, son gardien de but fait moins rêver. L'Allemand Loris Karius a poussé la doublure de Thibaut Courtois chez les Diables, Simon Mignolet, à tenir un rôle identique sur les bords de la Mersey. Il n'en a pas pour autant réussi à convaincre, à commencer par Joachim Löw, le sélectionneur de la Mannschaft qui ne l'a pas retenu pour le Mondial.

Personne du côté de Liverpool n'a oublié le plus bel exploit jamais réalisé en finale d'une Ligue des Champions. Le 25 mai 2005 à Istanbul, les Reds menés 3-0 au repos par l'AC Milan, en route pour son 2e sacre en trois ans, a tout redressé en six minutes (3-3), avant de résister puis d'émerger (3-2) aux tirs au but. Depuis treize ans, Liverpool attend de brandir le trophée.

Si Liverpool devait s'imposer samedi, contre le grand favori, l'équipe anglaise réaliserait là encore un exploit. Son 6e sacre au plus haut niveau permettrait à Mignolet (même s'il n'a joué que les rencontres des barrages contre Hoffenheim) de devenir le 4e Belge vainqueur de la Ligue des Champions/Coupe des Champions après Eric Gerets (PSV/1988), Daniel Van Buyten (Bayern/2013) et Thomas Vermaelen (Barcelone/2015).

Si le Real gagnait de nouveau, la ville de Madrid détiendrait tous les trophées européens de football puisque l'Atletico a remporté l'Europa League (3-0 en finale contre Marseille). Sans parler de l'Euroligue de basket gagnée dimanche ddernier par... le Real Madrid.