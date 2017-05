Real Madrid : la sensation Asensio

Été 2013. L'entraînement de Majorque est à peine achevé qu'on frappe à la porte du vestiaire de José Luis Oltra. Trois vétérans, Dudu Aouate, José Nunes et José Luis Marti, ont quelque chose d'important à raconter à leur entraîneur. "Le jeune qui s'est entraîné avec nous aujourd'hui doit rester", clament-ils en choeur. "Il est vraiment bon." Moins de quatre ans plus tard, Marco Asensio est devenu une des perles de la Fabrica madrilène.

Marco Asensio Willemsen, de son nom complet, a grandi à Palma de Majorque, avec son père espagnol et sa mère néerlandaise. Le club Playas de Calvia a assuré sa formation footballistique. "Dès le premier entraînement, il a émergé de la tête et des épaules. Par moments, il ridiculisait ses coéquipiers", racontent ses entraîneurs de jeunes dans une interview accordée à la FutbolBalearTV. "Il portait toujours un maillot du Real, son club préféré."

A dix ans, Asensio réussit son test à Majorque. L'été 2013, il participe donc pour la première fois aux entraînements de l'équipe B et dispute ses premiers matches. Après 3 buts en 14 apparitions, Asensio est promu en équipe première. Celle-ci se produit en Segunda Division. Sous l'aile de José Luis Oltra, il effectue ses débuts, à 17 ans, contre le Recreativo Huelva. Il marque le jeu de son empreinte.

Barcelone le remarque. Le grand club catalan souhaite l'engager et propose 1,5 million mais Majorque a reçu une offre supérieure. Les rivaux madrilènes versent 3,9 millions. L'été 2014, Asensio signe un contrat jusqu'en 2021 à Bernabeu.

La nouvelle acquisition du Real doit mûrir un an de plus. Il reste donc à Majorque, dont il devient un titulaire, ce qui lui vaut une sélection pour l'EURO U19 en Grèce, remporté par l'Espagne. Asensio est élu joueur du tournoi.

Les places restent toutefois chères à Madrid la saison suivante, en 2015-2016 et Asensio est donc loué un an à l'Espanyol. Il devient le cerveau et l'élément créatif de ce club moyen. Bilan: 3 buts et 10 assists. Il est sixième au classement des passeurs, après Messi, Suarez, Neymar, Ronaldo et Koke.

Pendant la préparation à la saison en cours, Zinédine Zidane s'oppose à une nouvelle location, bien qu'il ait suffisamment de choix, avec James Rodriguez et Isco. Asensio effectue ses débuts en Supercoupe d'Europe contre Séville. Il remercie immédiatement l'entraîneur de sa confiance. D'un tir magistral dans la lucarne, il aide le Real à remporter son premier trophée de la saison. Plus tard, il marque encore à ses débuts en championnat, en Ligue des Champions et en Copa Del Rey. Aucun joueur n'y était parvenu avant lui.

Ces dernières semaines, Asensio prouve au monde qu'il est promis à un grand avenir. Le tout est de savoir quand le Real Madrid jouera définitivement sa carte.

Par Arne Blomme