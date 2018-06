Radja Nainggolan quitte l'AS Rome pour l'Inter Milan

Selon le quotidien italien La Gazzetta dello Sport, l'Inter aurait déboursé la somme de 24 millions d'euros plus deux joueurs, Davide Santon et le jeune Nicolò Zaniolo, pour s'attacher les services du Belge. Nainggolan, qui avait encore un contrat jusqu'en juin 2021 avec la 'Louve', va rejoindre Luciano Spalletti chez les Nerazzurri, son entraîneur pendant un an et demi à Rome (janvier 2016-mai 2017).

Après les arrivées de Stefan De Vrij, Kwadwo Asamoah et Lautaro Martinez, Nainggolan est un nouveau renfort de poids pour le club intériste. Formé au Germinal Beerschot, le 'Ninja' a quitté la Belgique en 2005 pour rejoindre l'Italie, où il est passé professionnel avec le club de Plaisance Calcio 1919 en Serie B. En janvier 2010, il arrive à Cagliari, où il s'affirme, au fil des saisons, comme un des meilleurs milieux de terrain du championnat transalpin. Devenu international belge, il a quitté ensuite la Sardaigne en janvier 2014 pour rejoindre la capitale et l'AS Rome.

Depuis lors, Nainggolan s'est érigé en pilier du milieu de terrain des 'Giallorossi', devenant aussi un des joueurs préférés des supporters romains. Le Belge aura disputé 203 rencontres avec l'AS Rome, marquant 33 buts et délivrant 29 assists. Avec la 'Louve', l'Anversois a terminé trois fois vice-champion d'Italie (2014, 2015 et 2017). Nainggolan devra aider les Intéristes à retrouver les sommets de la Serie A.

En effet, le club aux 18 titres de champion d'Italie, dont cinq fois de rang entre 2006 et 2010, attend de remonter sur le podium du championnat depuis 2010-2011. La saison dernière, l'Inter de Spalletti a ponctué le championnat à la 4e place, se qualifiant pour la Ligue des champions pour la première fois depuis 2011-2012. Ecarté de la liste des 23 Diables Rouges pour le Mondial en Russie par le sélectionneur Roberto Martinez, Nainggolan a annoncé fin mai mettre un terme à sa carrière internationale.