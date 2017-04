Qui gagnera le titre dans les six grands championnats européens ?

Si chez nous Anderlecht a semble-t-il creusé l'écart avec ses rivaux en s'imposant contre Bruges, et que le 34e titre de champion ne devrait pas lui échapper, le suspense reste encore entier dans plusieurs grands championnats européens. Si en Italie, la Juventus est en bonne voie pour remporter son 6e titre d'affilée (son 33e), et en Allemagne le Bayern en passe de s'adjuger son 5e de suite (son 27e), rien n'est encore dit en Espagne, en France, en Angleterre et aux Pays-Bas, où la lutte pour le sacre est acharnée. Petit tour d'horizon.

Angleterre

Si Chelsea semblait être sur une voie royale il y a encore quelques semaines pour s'adjuger tranquillement le titre, c'était sans compter sur la superbe série de 7 victoires des Spurs de Tottenham, qui ont pu s'appuyer sur une défense de fer depuis 5 matchs, avec 2 petits buts seulement encaissés pour 15 marqués. Les Blues, qui avaient pris une avance confortable avant de perdre récemment deux fois en quatre matchs (contre Palace et à United), voient fondre leur avantage de plus en plus chaque semaine, réduit actuellement à 4 points.

La victoire en demi-finale de Cup (4-2) contre Tottenham justement peut donner de la confiance aux hommes de Conte pour aborder les six dernières rencontres. Chelsea doit encore recevoir 4 fois en 6 matchs et ne doit plus affronter de "gros" adversaire, hormis un déplacement à Everton. Pour Tottenham, ça s'annonce plus compliqué. Les Spurs doivent se déplacer 4 fois et recevoir Arsenal et Manchester United. Si tout se passe bien, les Blues ne devraient, finalement, pas avoir de mal à soulever le trophée cette saison.

Derrière, Liverpool compte 66 points mais 2 matchs en plus, City 64 et United 63.

Au prochain match, Chelsea rencontre Southampton demain, Tottenham reçoit les Gunners dimanche.

Espagne

La victoire dans les derniers instants du Barça sur la pelouse de son rival de toujours, le Real Madrid, vient redistribuer toutes les cartes dans la lutte pour le titre. Le Real, assez souverain depuis le début de la saison, qui a laissé Barcelone à courte distance à chaque fois, s'est fait rattraper (75 points pour chaque équipe) avec un match en moins au compteur (au Celta Vigo). Sur les 5 derniers matchs, le Barça doit recevoir 3 fois et ne joue aucun ténor hormis peut-être Villarreal à domicile. Quant au Real, il devra se déplacer 4 fois sur ses 6 derniers matchs, et recevra Valence et Séville.

Derrière les deux éternels rivaux, l'Atlético est 3e avec 68 unités, suivi de Séville, avec 65.

Au prochain match, le Barça reçoit Osasuna (dernier) et le Real se rend au Deportivo (16e).

France

Cette saison, la lutte pour le titre qui oppose le demi-finaliste de la Ligue des Champions Monaco et le Paris Saint-Germain est tout simplement passionnante. Depuis 4 ans, les Parisiens s'offrent tranquillement le titre, surtout la saison dernière. Le club de la capitale s'était adjugé son 6e titre de champion avec 31 points d'avance sur Lyon et Monaco, 2e et 3e.

Cette année, la donne a changé. Le club du Rocher impressionne, tant sur le plan national que continental, avec une attaque de feu (92 buts marqués contre 28 encaissés) et mène la danse de la Ligue 1 depuis presque le tout-début du championnat. Les deux équipes comptent actuellement 80 points (mais un match de plus pour Paris) chacune et n'en finissent plus de gagner. Les Parisiens restent sur 8 victoires d'affilée, les Monégasques 7.

Sur ses 4 derniers matchs, Paris aura deux déplacements compliqués, à Nice et à Saint-Étienne, mais recevra Bastia et Caen. Monaco doit recevoir 3 fois sur les 5 derniers matchs, et le seul match, sur papier, plus "compliqué", est celui contre Saint-Étienne.

Au prochain match, Monaco reçoit Toulouse et Paris se déplace à Nice.

Pays-Bas

Feyenoord, le club de Rotterdam aux 14 titres, est actuellement en tête avec 4 points d'avance sur l'Ajax à (79-75) à deux journées de la fin. Les coéquipiers de Dirk Kuyt font la course en tête depuis pratiquement toute la saison et espèrent soulever le trophée après 18 ans de disette. La défaite des Ajacides ce week-end au PSV, conjuguée à la victoire de Feyenoord à Vitesse permet aux hommes de Van Bronckhorst d'entrevoir la victoire finale. Le PSV est juste derrière l'Ajax, avec 72 points.

Feyenoord doit encore se rendre à l'Excelsior pour le derby (13e) et recevoir Heracles (9e), tandis que l'Ajax recevra Go Ahead Eagles (derniers), et terminera sa saison à Willem II (11e).