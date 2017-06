Quels clubs ont affiché les plus grosses affluences en Europe cette année ?

Comme c'est le cas depuis plusieurs années déjà, c'est sans aucun suspense que le Borussia Dortmund se place à la première position. Le club de la Ruhr, poussé par son célèbre Mur Jaune (25.000 supporters debout, placés derrière le but), atteint le nombre impressionnant de 79.653 spectateurs de moyenne, pour un stade qui peut en accueillir 81.359, soit un taux de remplissage de... 98%. L'année dernière, le BVB avait attiré, en moyenne toujours, encore plus de monde au Signal Iduna Park (81.178 personnes). En 2014-2015, l'affluence de l'antre des Jaune et Noir avait atteint la barre des 80.463 spectateurs.

Comme lors des années précédentes, c'est le FC Barcelone qui occupe la 2e place du classement, avec un total, cette saison, de 77.527 supporters, un nombre qui reste plus ou moins stable par rapport aux éditions précédentes, mais le taux de remplissage du Nou Camp n'atteint "que" 78%.

Manchester United complète le podium, avec 75.290 de moyenne à Old Trafford, un nombre qui lui aussi ne varie pas d'année en année.

L'Angleterre et l'Allemagne largement représentés

Deux pays monopolisent le Top 100 des affluences les plus importantes en Europe : l'Allemagne et l'Angleterre. 53 clubs (27 pour l'Angleterre et 26 pour l'Allemagne) se retrouvent ainsi dans le classement. Le plus étonnant, c'est la présence de nombreuses équipes de division inférieures, qui connaissent des affluences bien plus importantes que certaines grandes écuries de première division. En Angleterre, 8 clubs de Championship (2e division) sont concernés (pour 17 de Premier League) contre 10 en deuxième division allemande, notamment Stuttgart, descendu l'année dernière et promu cette année, avec une affluence moyenne qui dépasse les 50.000 spectateurs. L'autre club de division 2, lui aussi montant cette année, et qui parvient à se placer dans le Top 30 (15e place) n'est autre que Newcastle United. Les Magpies ont pu compter sur le soutien, cette saison, de quelque 51.000 fans à St James' Park.

Les autres pays arrivent ensuite loin derrière. L'Espagne compte 11 clubs classés dans le Top 100, la France 10, l'Italie 9, les Pays-Bas 5, le Portugal 3 et la Belgique 2.

Dans le Top 30 figurent notamment le Bayern (4e), le Real (5e), Arsenal (7e), City (11e), Liverpool (12e), l'Ajax (19e), le PSG (24e et premier club français) ou encore Chelsea (27e). L'Athletic Bilbao ferme la marche, avec 41.098 spectateurs de moyenne. À noter la présence des deux grandes équipes historiques d'Ecosse, le Celtic Glasgow (10e) et les Glasgow Rangers (21e). (Voir le tableau complet plus bas)

Plus étonnant encore, la Juventus, championne d'Italie et récente finaliste de la Ligue des Champions, n'apparaît pas dans le Top 30. Avec une moyenne de 39.936 spectateurs, pour un stade qui en compte "seulement" 41.507, la Vieille Dame affiche tout de même un taux de remplissage de 96,2%.

Et en Belgique ?

Le Club de Bruges affiche, et très largement, la plus grande affluence moyenne de l'élite. Les chiffres les plus récents dont nous disposons nous apprennent que 26.669 spectateurs (+ 1009 par rapport à la saison précédente) se sont déplacés au Jan Breydel cette année. Nous ne disposons pas de la position exacte des Gazelles dans le classement, mais celle-ci se situe aux alentours de la 70e place. La 2e équipe à faire partie de ce Top 100 est le Standard de Liège. Malgré une très mauvaise saison, les supporters Rouches ont été, en moyenne, 21.699 (3000 de moins que l'année précédente, tout de même) à se rendre à Sclessin. Le club liégeois se situe plus ou moins à la 90e place du classement.

Au niveau national, La Gantoise se classe 3e (19.511), Anderlecht 4e (18.506), Genk 5e (16.104) et Malines 6e (11.993). Charleroi est 8e (9.560), Eupen 15e (3.443) et Mouscron 16e (3.388).

Maxime Defays, avec l'Equipe.