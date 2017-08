Quel sera l'impact de Romelu Lukaku sur le jeu des Red Devils?

Ils roulent à gauche, payent en livres sterling et parviennent à garder les cabines téléphoniques à la mode. De l'autre côté de la Manche, le monde est décidément différent. Et le football aussi, évidemment. La Premier League a ses propres règles, et une bonne partie d'entre elles ont été écrites par José Mourinho. Débarqué à Chelsea à l'été 2004, le Portugais s'est proclamé Special One, et a justifié son surnom d'emblée en démodant la domination d'Arsène Wenger et de Sir Alex Ferguson dans les Iles.

