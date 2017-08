Que s'est-il passé sur le marché des transferts en Europe ces dernières heures ?

Aymen Abdennour

Le défenseur tunisien de 28 ans, ancien joueur de Monaco et de Toulouse notamment, est prêté pour deux ans par Valence à l'OM, qui a bien besoin d'un défenseur d'expérience, après la déroute subie sur le terrain de l'AS Monaco, dimanche soir (6-1).

Alexis Sanchez

Le Chilien n'a plus qu'un an de contrat avec Arsenal, et souhaite partir à City afin "de remporter des titres". Arsène Wenger ne voulait pas se séparer de son ailier, mais semble maintenant se résoudre à le vendre. Manchester City a proposé de l'argent "sec" (plus de 50 millions d'euros), selon la BBC, que le club londonien a refusé. Les Gunners souhaitaient qu'un joueur soit inclus dans la transaction, comme Raheem Sterling, désireux de rentrer chez lui à Londres, et qui va devoir subir une énorme concurrence de la part de Bernardo Silva, acheté un pont d'or à Monaco cet été. Mais City ne semble pas vouloir inclure un de ses joueurs dans le deal et Sky annonce que le joueur restera. Agüero aurait la préférence de Wenger.

Alex Oxlade-Chamberlain

En partance d'Arsenal, où il ne lui reste qu'un an de contrat, l'ailier anglais de 24 ans suscite les convoitises de Chelsea et de Liverpool. Alors qu'un accord semblait avoir été trouvé aux alentours de 43 millions d'euros avec les Blues, le joueur a refusé de s'engager car Conte souhaitait le faire évoluer au poste de back droit. Arsenal ne souhaiterait pas perdre son joueur gratuitement l'année prochaine, et reste à l'affût d'une offre des Reds, que le joueur aimerait rejoindre. Liverpool a d'ailleurs ouvert les discussions avec le club londonien ce mercredi après-midi.

Keita Baldé

Le Sénégalais de 22 ans, actif à la Lazio Rome depuis 2013, s'est engagé avec l'AS Monaco pour cinq ans et 30 millions d'euros. Le jeune ailier était convoité par plusieurs grosses cylindrées.

Stevan Jovetic

L'attaquant monténégrin, propriété de l'Inter, s'est engagé avec Monaco pour 4 ans et 11 millions d'euros.

Grzegorz Krychowiak

Le milieu de terrain polonais, sur une voie de garage à Paris la saison dernière, pourrait rebondir sous forme de prêt du côté de la Premier League, et plus précisement à WBA. Parisien jusqu'en 2021, l'ancien joueur de Séville, notamment, avait aussi intéressé Chelsea.

Konstantinos Mitroglou

L'attaquant grec du Benfica Lisbonne intéresse l'Olympique de Marseille, selon un journal portugais. L'OM est à la recherche d'un attaquant et d'un milieu (possible retour de William Vainqueur), après avoir obtenu le prêt d'Aymen Abdennour pour consolider sa défense. Les noms de Vincent Aboubakor (Porto), Divock Origi (Liverpool) et de Moussa Dembelé (Celtic) ont aussi circulé. Les Phocéens pourraient débourser 20 millions d'euros.

Kieran Gibbs

Après 10 ans de bons et loyaux services, le latéral gauche Kieran Gibbs quitte Arsenal et s'engage avec West Bromwich.

Naby Keita

Le Guinéen de 22 ans, actif à Leipzig et autour d'une très belle saison l'année dernière, est transféré à Liverpool pour 52 millions d'euros, mais ne rejoindra les bords de la Mersey qu'en juillet 2018, le club allemand souhaitant garder ses forces pour aborder la Ligue des Champions. Il devient le joueur africain le plus cher de l'histoire.

Jeremy Toljan

Le latéral droit d'Hoffenheim de 23 ans a signé pour cinq saisons pour les Jaune et Noir, tandis que Passlack fait le chemin inverse en prêt. Le club de la Ruhr a également engagé Yarmolenko, pour 30 millions, le jour avant.

Serge Aurier

Le latéral ivoirien est très proche de s'engager avec Tottenham contre 25 millions d'euros. Le transfert est retardé pour des raisons administratives. Son visa met du temps à être accepté par les autorités britanniques.

Diego Rolan

L'Uruguayen de 24 ans est prêté pour une saison par les Girondins de Bordeaux à Malaga.

Angel Di Maria

Selon des sources espagnoles, le joueur parisien aurait demandé son bon de sortie à Emery pour pouvoir rejoindre le FC Barcelone. Le Barça qui s'activerait également pour recruter Dybala...

Llorente

L'attaquant espagnol est très proche de Chelsea, selon AS. Danny Drinkwater (Leicester) aurait fait une demande de transfert pour rejoindre le club londonien. Les Blues, très actifs en cette fin de mercato, ont aussi proposé 27 millions à Everton pour Ross Barkley, offre rejettée.

Pape Cheick Diop

Le milieu de terrain du Celta Vigo s'est engagé avec l'Olympique lyonnais pour cinq saisons.

Renato Sanches

Swansea souhaiterait obtenir le médian portugais du Bayern en prêt. Le coach des Gallois n'est autre que l'ancien bras droit de Carlo Ancelotti, avec qui il a travaillé plusieurs années, Paul Clement, ce qui pourrait faciliter la transaction.