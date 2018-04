Quand le ballon rond côtoie le big data

Les GAFA et les plateformes 2.0 se préparent doucement à faire main basse sur le foot, via l'achat de droits de retransmission et des collaborations étroites avec les plus grands clubs du monde. État des lieux d'une conquête, organisée depuis la Silicon Valley, qui risque de révolutionner notre rapport au sport-roi.