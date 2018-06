Qualification presque assurée pour les Diables après leur victoire 5-2 contre la Tunisie

Dangereux d'emblée via Lukaku (2e) et Meunier (3e), les Diables Rouges héritaient d'un penalty à la 5e minute pour une faute de Syam Ben Youssef sur Eden Hazard. Le capitaine se faisait justice lui-même (1-0, 6e). Il inscrivait le premier but de sa carrière en Coupe du monde.

Servi par Mertens, Romelu Lukaku doublait la mise d'une frappe du gauche (2-0, 16).

La Tunisie se relançait aussitôt grâce à une tête de Dylan Bronn, joueur de La Gantoise (2-1, 18e).

Les Aigles de Carthages se montraient menaçants via Sassi (31e) et Khazri (33e). Passées ces alertes, les Belges s'installaient à nouveau dans le camp tunisien. Lukaku arrivait un rien trop tard sur un centre de De Bruyne (45e+2). Une minute plus tard, l'avant-centre, parfaitement lancé par Meunier, trompait Ben Mustapha d'une balle piquée (3-1, 45e+3).

Avec 4 réalisations, Lukaku rejoint Cristiano Ronaldo en tête du classement des buteurs. Auteur de 5 buts en deux Coupes du monde, il égale le score de Marc Wilmots, meilleur buteur belge de l'histoire de la compétition. Il devient le meilleur buteur belge dans un grand tournoi (Coupe du monde + Euro) avec 7 réalisations (contre 6 pour Jan Ceulemans).

En début de seconde période, Alderweireld lançait Hazard en profondeur. Le capitaine se jouait du gardien et inscrivait son deuxième but de la journée (4-1, 51e).

Carrasco passait proche du cinquième but d'une frappe enroulée des 20 mètres (61e). Courtois se mettait en évidence sur une frappe de Badri (67e). Monté à la place de Lukaku, Batshuayi manquait trois occasions en quelques minutes avant de marquer d'une reprise du gauche sur un centre de Tielemans (5-1, 90e).

Khazri fixait le score à 5-2 dans les arrêts de jeu (90e+3).

Dimanche, l'Angleterre et Panama s'affronteront à Nijni Novgorod. Les Diables Rouges, 6 points, seront qualifiés pour le deuxième tour en cas de victoire anglaise ou de partage. La Tunisie reste bloquée à 0. L'Angleterre compte 3 points et le Panama 0.

Le 28 juin (20h), les Diables Rouges termineront cette phase de groupe par un choc contre l'Angleterre à Kaliningrad. Dans le même temps, la Tunisie jouera contre Panama à Saransk.