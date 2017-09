Proto : "J'ai la mentalité Standard"

En retrouvant un club de haut standing, tu dois avoir l'impression d'être à nouveau professionnel.

Silvio Proto : C'est vrai. Je ne dois plus aller à gauche et à droite pour me soigner ou faire de la muscu, par exemple. Je vais peut-être passer pour une starlette ou un dikkenek, mais je m'en fous. Beaucoup de joueurs accordent énormément d'importance à leur image. Moi, quand je rentre à la maison, que je vois mes enfants courir dans tous les sens et ma femme heureuse, je m'en fous du reste.

Pourtant tu as déjà dû tout entendre...

Proto : À un certain moment, on a dit que je n'étais pas bon pour le développement de certains jeunes à Anderlecht. Trouve-moi un jeune qui peut te dire que je l'ai freiné ou descendu. Beaucoup d'infos de la presse ont été totalement montées. Comme avec Anthony (Vanden Borre, ndlr). J'étais d'accord qu'il revienne s'il apportait quelque chose au groupe. Mais si c'était pour amener du "moins bien", ce n'était pas constructif. Du coup, une certaine partie de la presse a essayé de me détruire...

Est-ce que quelqu'un a déjà tenté de modifier ta communication ?

Proto : D'après Yves Vanderhaeghe, je ne reflétais pas du tout la personne que j'étais dans le vestiaire devant les médias. Il voulait qu'on travaille mon image... Mais est-ce que tu penses que j'ai envie de faire des efforts pour plaire à des supporters avec lesquels je n'ai aucune affinité ? Pourtant, quand je vais à la pêche, je rencontre beaucoup de fans du Standard et ces personnes-là m'apprécient parce qu'ils voient que sur le terrain, je donne tout pour mon équipe. Ils me disent même que j'ai la mentalité Standard.

Par Emilien Hofman, à Athènes

