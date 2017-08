Primes : les Diables et l'Union belge ont trouvé un accord jusqu'en 2022

"Ledit accord a été trouvé après différentes négociations, au fur et à mesure desquelles les deux parties se sont rapprochées", ajoute le communiqué de l'Union belge qui ne donne pas de détails sur les montants. "La Fédération Belge de Football et notre groupe de joueurs ont montré une compréhension mutuelle et un respect réciproque, ce qui a permis d'aboutir à une solution satisfaisante pour les deux parties concernées, en précisant que les joueurs ont consenti un effort important dans l'intérêt du football belge.

L'URBSFA est particulièrement reconnaissante envers notre groupe de joueurs pour son attitude positive et se réjouit d'ores et déjà eu égard à une collaboration fructueuse en vue des prochains grands tournois". La Belgique dispute jeudi soir (20h45) dans le stade du Standard sa 7e rencontre de qualifications pour le Mondial en Russie face à Gibraltar dans le Groupe H, avant de se déplacer en Grèce dimanche.