Près de 5 millions de tickets demandés après la première phase

La phase a débuté le 5 décembre, peu après le tirage au sort du Mondial, et s'est ponctuée mercredi dans la matinée. Plus de la moitié des demandes proviennent de Russie (2,5 millions). Suivent ensuite l'Allemagne (338.414), l'Argentine (186.005), le Mexique (154.611) et le Brésil (140.848). Vu la demande croissante pour certaines rencontres, un tirage au sort sera effectué mi-mars entre les candidats acquéreurs.

Fait assez étonnant, les Pays-Bas ont demandé, malgré l'absence de son équipe nationale, pas moins de 71.096 tickets. Cela contraste avec un intérêt très relatif de la part des supporters belges. Mi-janvier, l'Union belge de football a annoncé que seuls 1.464 compatriotes avaient sollicité un billet pour un des trois matches des Diables Rouges, dont 215 pour la finale du 15 juillet à Moscou. Les chiffres définitifs à l'issue de cette première phase seront communiqués mercredi par l'URBSFA.

Deux autres phases de ventes sont prévues, du 13 mars au 3 avril sur le principe du 'premier arrivé premier servi', et du 18 avril au 15 juillet, le jour de la finale.