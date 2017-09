Première victoire de la saison pour Ostende, Zulte Waregem passe à Liège

Au lendemain du limogeage d'Yves Vanderhaeghe, c'est Adnan Custovic qui dirigeait les Ostendais, mercredi soir, face à la formation de Proximus League. Après un début de match difficile, Ostende inscrivait le seul but de la partie via Zinho Gano à la demi-heure. En fin de match, Musona tuait tout suspense en plantant le deuxième but ostendais alors que les Bruxellois poussaient pour égaliser (84e). L'Union réduisait l'écart quelques secondes plus tard avec un but de Bertjens mais cela ne changeait rien à l'issue de la partie puisque Musona faisait 3-1 dans les arrêts de jeu.

Zulte Waregem, le tenant du trophée, a souffert lors de son déplacement au FC Liège (D2 amateurs) et s'est imposé 2-3. Menés à deux reprises, les Sang et Marine ont chaque fois trouvé les ressources pour égaliser. Les Flandriens ont fait la différence grâce à un penalty transformé par Hamalainen après une carte rouge de Cortsjens (73e).

Mouscron, de son côté, n'a pas tremblé face à Tubize (D1B). Les hommes de Mircea Rednic se sont imposés 3-1 face aux Brabançons wallons. L'Excel avait déjà fait le plus dur après 32 minutes en menant 2-0 avec des buts d'Awoniyi et Rotariu. Videmont (54e) réduisait la marque pour Tubize avant que Rotariu ne donne au score son allure définitive (70e).

Dans les autres matchs, Malines a dominé Bocholt (D2 amateurs) 3-0 avec des buts de Vitas (20e), Bandé (37e) et Matthys (70e). Genk l'a emporté sur le plus petit des écarts 0-1 au Cercle de Bruges (D1B). Pozuelo (15e) a inscrit le seul but de la partie. Waasland-Beveren s'est également qualifié grâce à une victoire 1-2 sur le terrain de Lommel (D1 amateurs). Dierckx (7e) et Camacho (9e) ont répondu au but rapide de Vermijl (2e).