Poutine jongle avec Infantino au Kremlin

La vidéo, publiée par la Fifa, montre plusieurs dizaines de stars du ballon rond effectuer des jongles jusqu'à une séquence finale montrant le président russe et celui de la Fifa, dans les bureaux du Kremlin, se faisant quelques échanges. La date du tournage n'est pas précisée. La dernière rencontre publique entre les deux hommes remonte au 12 février.

La Russie organisera pour la première fois la Coupe du monde de football du 14 juin au 15 juillet, les matches étant organisés dans onze villes allant de Kaliningrad, enclave russe entre la Pologne, le Bélarus et les Pays baltes, à Iékatérinbourg dans l'Oural.

"Venez en Russie le coeur ouvert et essayez de comprendre ce pays et les endroits que vous visitez", a par ailleurs déclaré le sélectionneur de la Russie, Stanislav Cherchesov, dans une interview diffusée sur le site de la Fifa. "Comme on dit en Russie, il vaut mieux voir une chose une fois qu'en entendre parler cent fois", a-t-il ajouté, une façon de rassurer les fans de football alors que les relations entre la Russie et les pays occidentaux sont au plus bas depuis la fin de la Guerre froide.

Des manifestations sont prévues à travers tout le pays, à 100 jours du grand rendez-vous. A Moscou, un concert en plein air est prévu pour les 6.000 bénévoles qui officieront pendant le Mondial-2018.

"C'est important de montrer la Russie comme elle est: ouverte, accueillante et moderne", a déclaré le ministre russe des Sports, Pavel Kolobkov, cité par l'agence de presse Ria Novosti.