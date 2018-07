Pour le coach du Brésil, le duel face aux Diables Rouges sera "un grand match"

Casemiro sera suspendu. Il pourrait être remplacé par Fernandinho alors que Marcelo devrait faire sa rentrée à la place de Filipe Luis qui l'a remplacé lors des deux derniers matches. Le sélectionneur brésilien a expliqué lors de son point presse jeudi à Kazan que "tous les joueurs ont leurs caractéristiques, mais qu'ils sont tous importants, même s'ils viennent du banc, faisant référence à Firmino et Filipe Luis, alors que l'attaquant Douglas Costa, qui n'a joué que 45 minutes dans ce Mondial, est remis de son soucis musculaire et s'entraîne normalement.

Paulinho reste lui incertain en raison de ses maux de dos. En cas de forfait, Marquinhos est un remplaçant possible.

Neymar est cependant la cible de toutes les attentions. Le joueur le plus cher de l'histoire du football est revenu de blessure avoir fait l'impasse sur la fin de saison du PSG. "Il grandit au fil des matches", a souligné Tite. "Comme l'équipe, nous progressons à chaque rencontre. C'est le plus important. Nous savions qu'après sa blessure, la succession des matches ferait du bien à Neymar", qui a joué l'entièreté des quatre rencontres du Brésil à la Coupe du monde 2018.

"Il faut être conscient aussi des vertus de l'entraînement", a tenu à ajouter Tite. "Nous nous entraînons de façon intensive pour progresser par rapport à nous même chaque jour."

Le duel face aux Diables Rouges sera "un grand match" a souligné Tite qui connaît l'importance aussi de l'aspect psychologique. Surtout au Brésil, placé comme favori désormais pour remporter le Mondial, une sixième fois. "La pression est immensément grande", a reconnu Tite. "J'espère que la famille (l'équipe et le staff, ndlr) va garder la tête froide. Il y a beaucoup de pression psychologique."

Tite a expliqué se sentir, lui, plus calme aujourd'hui qu'à l'entame du tournoi parce que son équipe joue bien. "Pourquoi je suis plus relax ? Parce que les joueurs sont performants, cela vous met plus à l'aise", a répondu Tite. "Bien sur, je veux que l'on grandisse encore de plus en plus, c'est le défi."