"Pour la première fois, je me sens inférieur au Real"

"Nous ne sommes pas au mieux en ce moment. Nous sommes loin du niveau auquel l'équipe et le club sont habitués. Pour la première fois nous sentons que le Real est supérieur", a avoué Piqué.

Les buts de Marco Asensio (4e) et Karim Benzema (39e) ont traduit rapidement la domination des Madrilènes qui jouait sans Cristiano Ronaldo suspendu 5 matchs après avoir bousculé l'arbitre au match aller.

Le Real, déjà vainqueur de la Supercoupe européenne (aux dépens de Manchester United 2-1 le 8 août), a donc engrangé deux trophées dans cette saison naissante.

"Je suis heureux, j'aime ce que je fais, et forcément, gagner sept titres avec ces joueurs, c'est fabuleux", a commenté Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real. "Le début de saison, c'est comme la fin de saison dernière. Avoir gagné la Supercoupe d'Europe, c'est lié au fait d'avoir gagné la Ligue des champions, et d'avoir gagné la Supercoupe d'Espagne, c'est lié au fait d'avoir gagné le Championnat", a rappelé le Français.

"Donc ça veut dire qu'on termine un cycle, et maintenant on en rouvre un, avec quatre trophées en jeu", a-t-il ajouté, faisant allusion à la Liga, la Coupe du Roi, le Mondial des clubs et la Ligue des champions.