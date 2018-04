Pogba: "Pas de soucis avec Mourinho"

"Je n'ai pas de soucis avec Mourinho et je pense que lui aussi n'a pas de soucis avec moi. C'est l'entraîneur, il doit faire des choix. Moi, je suis joueur, je l'accepte et il faut répondre sur le terrain, c'est tout", a déclaré Pogba, invité de l'émission Canal Football Club dimanche.

Est-ce qu'il lui explique la raison d'un tel choix ? "Non. Après, cela dépend des coaches. Il y en a qui aiment bien le dire à leurs joueurs, Mourinho quand il fait son choix, tu dois l'accepter", a-t-il confié.

Ses relations semblent tendues avec "Mou" qui l'a utilisé notamment avec parcimonie en février, ou en le mettant sur le banc au coup d'envoi contre Séville en Ligue des champions, le faisant juste entrer en fin de match sans parvenir à éviter l'élimination de son équipe en 8e de finale.

Mourinho, critiqué par les observateurs pour son style défensif, le met-il dans les meilleurs conditions un talent, qui a poussé le club mancunien a déboursé 105 M EUR en 2016 ?

"Il y a un système. Des fois, si tu dois défendre, tu dois défendre. Je n'ai aucun problème avec Mourinho, il m'a mis capitaine, il m'a donné les clés, des responsabilités dans un gros club comme Manchester United. Quand il me met sur le banc, je veux répondre sur le terrain", a simplement répondu Pogba, qui a tenu à éteindre toute rumeur de départ au prochain au mercato.

- 'Milieu offensif, pas milieu récupérateur' -

"Pour l'instant, je suis à Manchester United, je ne pense qu'au présent. On est en finale de Coupe, il y a la Coupe du monde qui arrive, les transferts, tout ça, c'est pas dans ma tête...", a-t-il déclaré.

Concernant son statut en équipe de France et son incapacité à gagner une place de titulaire indiscutable, Pogba considère que les critiques des observateurs sur son niveau de jeu sont trop sévères.

"Quand on parle de moi, on dirait que je dois marquer toujours un but et faire une passe décisive. En fait, je ne dois plus faire mon travail de milieu de terrain", a-t-il déploré.

"Sur les derniers matches que j'ai joué, j'étais titulaire... Après, dans une Coupe du monde, il y aura beaucoup de matches. Le coach va faire ses choix, il y a dès fois où on peut être bons, dès fois très très bons. Je me rappelle bien de l'Euro, où j'étais sur le banc avec Antoine (Griezmann, NDLR). Personne n'aurait pensé ça mais Antoine a été meilleur joueur de l'Euro", a-t-il souligné.

Pour pouvoir exprimer ses qualités au mieux, quel serait son poste préférentiel avec les Bleus ? "Franchement dans un milieu à trois avec deux N.8 et un N.6, jouer devant, ce serait le meilleur poste idéal pour moi. Que ce soit à droite ou à gauche, je suis plutôt libre. Je suis, on va dire, milieu offensif, pas milieu récupérateur, pas N'Golo Kanté, mais plutôt un +box to box+", a-t-il dit.