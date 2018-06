Pogba : "Je veux être une légende"

Paul Pogba à propos...

...du jugement que l'on porte sur lui : "On ne me juge pas comme un milieu de terrain. Je suis un 8. Je marque des buts. D'autres à mon poste n'en marquent pas, ne sont pas décisifs mais je suis moins bon qu'eux. Donc, moi, on me juge sur quoi? Sur mon poste? Sur mes passes décisives? Sur le jeu? Les dribbles? Sur quoi? On va dire: "Paul il peut tout faire." D'accord. Je peux tout faire. O.K., Paul il peut tout faire. Mais si aujourd'hui le coach me dit "Tu restes milieu défensif ", je vais faire quoi? J'écoute les médias ou mon coach? Je ne contrôle pas tout. Paul, il doit être plus décisif... Je fais des choses que des milieux ne font pas mais eux ne sont pas jugés comme ça, juste sur récupérer des ballons et faire le milieu. Déjà, on me compare avec des 10, des attaquants..."

...du Ballon d'Or : "Il y a du boulot, il faut être beaucoup plus constant, meilleur. Aujourd'hui, je ne peux pas parler de Ballon d'Or ou de quoi que ce soit, bien sûr que non. Je dois progresser et être meilleur. Prenons l'exemple du maestro Iniesta. C'est un leader pour son équipe mais il ne va pas être jugé sur ses buts. J'ai mis neuf buts la saison passée (toutes compétitions confondues avec MU) et là six. On va dire quoi? Qu'il a fait une bonne saison, Paul? Non, on va toujours dire que ce n'est pas assez. Mais, à la base, ce n'est pas mon rôle de marquer. N'Golo Kanté, on le juge sur ses buts, sur ses passes décisives? Non. Mais il a été élu meilleur joueur français de l'étranger et meilleur joueur de Premier League l'an dernier. Parce qu'il fait son boulot et qu'il est le meilleur au monde dans son rôle. Il a été jugé sur ça, sur son influence, sa récupération du ballon, son rôle. Tout le monde doit être jugé comme ça."

...de son langage corporel qui parfois le dessert : "Peut-être. Mais j'ai toujours été comme ça. Ce que j'ai gagné, je l'ai gagné en étant comme ça. Je suis comme ça. C'est mon style de jeu. Tu ne vas pas critiquer un Messi quand il marche sur le terrain. Il met trois buts et tu vas dire: "Ah, mais il marche sur le terrain"? Non. (l'air remonté) On ne peut pas me dire comment je dois jouer. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est comme je suis. Personne ne m'a dit comment je dois être. C'est mon football, c'est tout. Que les gens aiment ou pas ! J'ai besoin de ça pour qu'on m'aime ? J'ai besoin de ça pour que les gens me jugent autrement ? Ou qu'ils parlent mieux de moi ?"

...de la trace qu'il veut laisser : "Bien sûr, je veux être une légende. Je veux laisser mon nom. Que les jeunes regardent et disent : "Moi, je voudrais être comme Pogba." Leur donner cette envie de faire une carrière à la Pogba, voire plus."

Par Thomas Simon à Manchester

