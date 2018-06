Plus d'un joueur sur six du Mondial évolue en Angleterre

Outre l'Angleterre (124), le top 5 est complété par l'Espagne (79), l'Allemagne (67), l'Italie (57) et la France (40). L'Arabie saoudite et le Mexique sont les deux seuls pays non européens à figurer dans le top 10. L'Arabie saoudite envoie 33 joueurs, dont 23 Saoudiens, alors que le Mexique compte 22 joueurs, dont 8 représentants de son équipe nationale.

La Belgique pointe à la 12e position avec 16 joueurs, juste devant les Pays-Bas (15). L'Arabie saoudite et l'Angleterre sont les deux seules sélections à s'appuyer sur un groupe de joueurs évoluant uniquement sur leur sol. Au contraire, la Suède et le Sénégal n'ont aucun représentant jouant à domicile.

Les 23 Diables Rouges sont issus de huit pays, douze évoluent en Premier League anglaise alors que seul Leander Dendoncker (RSC Anderlecht) joue en Belgique.

Du côté des clubs, Anderlecht envoie quatre joueurs avec Dendoncker, Lukasz Teodorczyk (Pologne), Kara Mbodj (Sénégal) et Uros Spajic (Serbie), même si ce dernier va bientôt rejoindre la Russie et Krasnodar. Toutefois, le Suédois Isaac Kiese-Thelin (Waasland-Beveren) et l'Egyptien Mahmoud "Trezeguet" Hassan (Kasimpasa), prêtés cette saison par les Bruxellois, iront également en Russie.

La Gantoise suit avec trois joueurs, Lovre Kalinic (Croatie), Dylan Bronn (Tunisie) et José Luis Rodriguez (Panama), et devance le Standard, qui compte deux éléments en Russie avec Mehdi Carcela (Maroc) et Guillermo Ochoa (Mexique)

A noter que Manchester City sera le club plus représenté au Mondial avec 16 unités. Le club champion d'Angleterre devance le Real Madrid (15), le FC Barcelone (14), Tottenham (12), le Paris Saint-Germain (12), Manchester United (11) et le Bayern Munich (11).