Pluie de faux billets pour le gardien du Milan AC Gianluigi Donnarumma

Installés derrière le goal de Donnarumma, les supporters rossoneri, excédés par son refus d'avaliser une belle offre de prolongation, en raison d'émoluments (de 4 millions par an, ndlr) jugés insuffisants pour lui et pour son agent Mino Raiola, lui ont fait comprendre qu'il avait changé de statut à leurs yeux. L'enfant chéri et adulé du Milan AC est désormais un pestiféré, menacé par la direction du club de passer toute la prochaine saison sur le banc.

La rencontre de dimanche soir a même dû être interrompue par l'arbitre slovaque Ivan Kruzliak pour permettre à 'Dollarrumma' d'évoluer dans une cage nettoyée de tous les faux billets lancés par les tifosis dans le courant de la 1e mi-temps.

La gourmandise du gardien italien aurait même découragé le Paris Saint-Germain, qui reculerait en effet devant ses prétentions financières de 6 millions par an. Le Real Madrid et la Juventus de Turin, finalistes de la dernière édition de la Ligue des Champions, seraient également intéressés.

"Personne ne m'a contacté, aucune négociation n'a débuté", a toutefois assuré Raiola à la Rai2 dimanche.