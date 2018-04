Play offs: Top 5 des joueurs de la 6e journée

1. Leander Dendoncker (Anderlecht) : Il retrouve sa forme depuis quelques semaines. En plus d'une excellente partie sur le plan défensif, le défenseur central a délivré un assist et inscrit un but.

2. Mehdi Carcela (Standard) : il évolue à un niveau élevé depuis des semaines. C'est lui qui détermine le rythme du Standard, grâce à sa technique et à son calme ballon au pied quand c'est nécessaire.

3. Dries Wouters (Genk) : il n'a pas joué quelques semaines mais il a excellé dans l'affiche contre Bruges. Un jeune pointe donc à nouveau du nez à Genk. Le défenseur a été reconverti au milieu défensif avec succès. Il est calme avec le ballon en toutes circonstances et sa relance est exempte de risques.

4. Andy Najar (Anderlecht) : après une longue blessure, il a montré dès sa rentrée pourquoi il avait tant manqué aux Mauves. Energique, offensivement et défensivement, il a été ovationné lors de son remplacement.

5. Guillermo Ochoa (Standard) : le gardien mexicain a arrêté un penalty de Jaremtshouk, prévenant ainsi le 2-2. Il a été très sûr quand il s'est retrouvé seul face à Janga. Il gagne des points.