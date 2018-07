Pizarro, de retour à Brême, va mettre un terme à sa carrière en fin de saison

"Je suis ravi d'être de retour ici et j'espère que ce sera une belle année. Je crois que ce sera ma dernière saison en tant que professionnel", a déclaré Pizarro. "Je veux jouer et marquer des goals cette saison mais aussi accompagner les plus jeunes joueurs."

Le Péruvien est un monument du football allemand, lui qui est l'attaquant étranger le plus prolifique de l'histoire de la Bundesliga avec 192 buts. Il a déjà joué pour le Werder entre 1999 et 2001, 2009 et 2012 et 2015 et 2017. Il compte 6 titres de champion d'Allemagne, tous remportés avec le Bayern Munich.

L'année dernière, le meilleur buteur de l'histoire du Werder (104 buts) n'avait pas pu empêcher le FC Cologne de descendre en BuLi 2.

Brême, entraîné par Florian Kohfeldt et 11e de la défunte saison, débutera son championnat le 25 août par la réception d'Hanovre.