Pini Zahavi, alias "Mister fix it"

Pini Zahavi, 74 ans, n'est pas un agent comme les autres. En coulisses, l'Israélien négocie les plus grands accords. Cet été, Robert Lewandowski et Neymar ont fait appel aux services du bras droit de Roman Abramovich. Avec Mister fix it, tout finit toujours par s'arranger.