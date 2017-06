Peter Bosz est le nouvel entraîneur du Borussia Dortmund

Peter Bosz (53 ans) est le nouveau coach du Borussia Dortmund, a confirmé le club de Bundesliga sur son site internet. Il sera officiellement présenté plus tard dans la journée. Il a signé jusqu'à l'été 2019. Il succède à Thomas Tuchel et arrive avec son adjoint Hendrie Krüzen, un ancien joueur de Waregem, Liège et Courtrai.