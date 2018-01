Pauwels : "Thomas Meunier doit jouer à la place d'Alves"

Il y a moins d'un an, vous aviez annoncé l'effondrement des Parisiens au Barça. Comment voyez-vous ce nouveau duel ?

On critique le Real, encore éliminé récemment par Leganés en Coupe d'Espagne, mais je constate qu'il reprend du poil de la bête avec les retours de Bale et de Benzema. Le seul match à opposition valable que le PSG a disputé, c'était contre le Bayern Munich. Et il s'est incliné 3-1 alors que les Allemands étaient privés de plusieurs éléments : Neuer, Boateng, Robben, ... En France, le PSG affronte des équipes de seconde zone. Et il n'est pas toujours convaincant, comme quand il s'incline contre Lyon. Les gens pensent que le club va gagner la Champions League. Or, Areola, le gardien, n'est pas impressionnant, et il n'y a pas de stabilité défensive. Vous avez vu comment Daniel Alves s'est fait prendre de vitesse contre Anderlecht ? C'est Meunier qui doit jouer à sa place. Neymar et Mbappé, qui commence aussi à se faire secouer, sont des atouts mais l'ambiance n'est pas au beau fixe, comme l'illustre l'histoire du penalty entre Neymar et Cavani (le Brésilien a empêché son coéquipier de tirer contre Dijon, ndlr). Emery n'est pas un meneur d'hommes alors que Zidane est réputé pour gérer le vestiaire du Real. Bref, je miserai une petite pièce sur les Espagnols. L'avantage du PSG, c'est qu'il disputera le match retour au Parc des Princes.

L'an dernier, Christian Jeanpierre était venu en plateau. Vous prévoyez de convier d'autres personnalités ?

Daniel Van Buyten m'a promis de venir. Ludovic Giuly, qui a quand même gagné la Ligue des Champions avec Barcelone, est une autre possibilité. J'ai une liste avec des gens de renom que j'aimerais inviter : Bixente Lizarazu, Pascal Olmeta, etc.

La Coupe du Monde, vous la vivrez une nouvelle fois en France ?

Oui. J'ai signé avec la chaîne L'Equipe. C'est un cadre de travail que j'adore et je m'entends super bien avec Estelle Denis, qui anime les plateaux. Normalement, j'aurai l'occasion d'accomplir une pige en Russie pour suivre un match des Diables. Les Français s'intéressent beaucoup à notre équipe nationale. Hazard a marqué l'histoire de la Ligue 1 mais un joueur comme De Bruyne ne les laisse pas indifférent. Je serai aussi dans My Telefoot sur le web, avec la perspective de participer à Téléfoot en télé, et sur RTL France, dans l'équipe de Pascal Praud. En Belgique, je rédigerai peut-être des billets pour Bel RTL.

Par Simon Barzyczak