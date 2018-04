"Pas de Zlatan Ibrahimovic en Russie"

Zlatan iBrahimovic, 36 ans, avait laissé entendre à la télévision américaine qu'il serait présent en Russie. "Ce ne serait pas une Coupe du monde si je n'étais pas là", avait déclaré le buteur suédois, passé en mars de Manchester United aux Los Angeles Galaxy, dans la populaire émission du soir de Jimmy Kimmel, sur la chaîne ABC.

Ibrahimovic n'avait toutefois pas précisé s'il irait au Mondial comme joueur ou dans une autre fonction. "J'ai juste dit que j'allais à la Coupe du monde. Si j'en dis plus les gens vont me pendre donc je dois faire attention à ce que je dis", disait-il, avant d'ajouter un peu plus tard: "Je veux dire, une Coupe du monde sans moi ce ne serait pas une Coupe du monde".

Attaquant le plus prolifique de l'équipe nationale suédoise avec ses 62 buts en 116 sélections, Zlatan Ibrahimovic a participé à deux phases finales de la Coupe du monde, en 2002 et 2006, où la Suède a été éliminée à chaque fois en 8e de finale. Il a joué son dernier match en équipe nationale face aux Diables Rouges (défaite 0-1) lors de l'Euro 2016 en France.