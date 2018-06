Pas de surprise dans le onze des Diables, Boyata remplace Kompany

Boyata, 27 ans, avait déjà remplacé Kompany lorsque celui-ci était sorti blessé face au Portugal le 2 juin dernier. Le défenseur du Celtic Glasgow avait été titulaire lors du dernier match de préparation il y a une semaine face au Costa Rica.

Kompany n'est pas encore remis de sa blessure à l'aine. Martinez compte surtout sur lui pour le 3e match de poules, contre l'Angleterre le 28 juin, et pour la suite du tournoi.

Boyata évoluera au sein de la défense aux côtés de Toby Alderweireld et Jan Vertonghen. Thibaut Courtois est dans les buts.

En milieu de terrain, Martinez a couché sur papiers les noms d'Axel Witsel et Kevin De Bruyne, et de Thomas Meunier et Yannick Carrasco sur les flancs. Eden Hazard et Dries Mertens évolueront en soutien de l'attaquant de pointe Romelu Lukaku.

Le match entre la Belgique et le Panama sera une première, les deux pays n'ont jamais été opposés auparavant.