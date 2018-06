Pas de changement dans le onze des Diables Rouges

Toujours privée de Thomas Vermaelen et Vincent Kompany, la défense, devant Thibaut Courtois, sera une nouvelle fois composée de Toby Alderweireld, Jan Vertonghen et Dedryck Boyata, confirmé comme titulaire.

Thomas Meunier et Yannick Carrasco évolueront sur les flancs. Axel Witsel et Kevin De Bruyne composeront l'entrejeu. Le capitaine Eden Hazard et Dries Mertens évolueront en soutien de Romelu Lukaku.

L'équipe belge: Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco; Mertens, R. Lukaku, E. Hazard (cap.)