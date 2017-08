"J'ai beaucoup faim de foot. Je veux toujours jouer au foot, c'est ce que j'aime le plus dans la vie. Donc, oui, je suis prêt à commencer, si je peux demain, allons-y!", a expliqué le Brésilien.

Neymar sera présenté au public parisien samedi à 15h45, et le PSG affronte Amiens, le promu, pour la 1re journée de Ligue 1, à 17h15 (le match a été repoussé d'un quart d'heure à la demande du Paris Saint-Germain, et en accord avec les diffuseurs Canal+ et beIN Sports).

"Je voulais un plus grand défi", a expliqué l'attaquant brésilien Neymar. "Je veux quelque chose de plus grand, je veux un plus grand défi", a précisé le Brésilien, arrivé à Paris "pour l'ambition de ce club, très semblable à la mienne".

Ce transfert est "l'une des décisions les plus difficiles de ma vie", a-t-il poursuivi. "J'étais très bien à Barcelone, dans la ville, dans le club, cela a été un moment avec beaucoup de tensions, de pensées sur ce que je devais faire de ma vie. Je laisse beaucoup d'amis derrière mais le foot c'est cela, notre vie va très vite", a-t-il expliqué.

La star du FC Barcelone, Neymar da Silva Santos Junior, a signé jeudi un contrat de cinq ans au Paris-Saint-Germain (PSG), qui a payé la somme record de 222 millions d'euros au club catalan pour son transfert, faisant de l'attaquant de 25 ans le joueur le plus cher de l'histoire. Son salaire net annuel avoisinerait 30 millions d'euros, selon les estimations.