"La Supercoupe est un trophée et on va essayer de le gagner. On va jouer le mieux possible, mais on sait que c'est un déplacement difficile chez l'équipe la plus performante des dernières années" a entamé Preud'homme avant d'enchaîner sur l'état de forme de son équipe. "Notre boulot, c'est de progresser chaque semaine. On n'installe pas un fond de jeu avec une baguette magique, mais on va essayer d'être compétitif avec les moyens qu'on a."

Pour la saison qui s'apprête à débuter, Preud'homme est heureux de pouvoir compter sur Orlando Sa, de retour à Sclessin après son aventure en Chine. "Orlando sera une arme supplémentaire. Il a fait ses preuves dans notre championnat et il connaît le club, donc il pourra se réintégrer facilement", a expliqué Preud'homme qui ne sait pas s'il pourra bientôt compter sur Mehdi Carcela.

"Je ne sais pas gérer une absence. Je n'ai pas de contacts avec Mehdi. Je laisse ça à Olivier Renard et le président mais il semble qu'il soit difficile de le joindre. Je n'ai, à l'heure actuelle, aucune assurance qu'il va revenir mais j'espère que ce sera le cas."

Assis aux côtés de son entraîneur, Jean-François Gillet s'est lui aussi voulu optimiste pour la suite de la saison. "La préparation était très intensive, mais c'est normal vu le nombre de matchs qu'on va jouer cette saison. On a travaillé tous les secteurs. On a des grandes ambitions, mais il faut qu'on soit prêt dès le début de la saison."