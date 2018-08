Niko Kovac : "Je veux constamment m'améliorer"

Niko Kovac à propos...

...des indemnités que le Bayern a versé à Francfort pour s'assurer ses services : "On devrait instituer des indemnités plus élevées pour les entraîneurs. Ça leur permettrait d'avoir plus de chances de survie. On ne veut pas perdre trop vite quelqu'un qui a coûté cher. C'est monnaie courante pour les joueurs, pourquoi pas pour nous?"

...de son souci du détail : "Comme tous les entraîneurs de Bundesliga, je crois. Le football est un sport fascinant aux multiples facettes. Il m'occupe tous les jours. C'est comme ça que je me suis bonifié à Francfort et il en ira de même à Munich. J'aime apprendre et progresser. Si j'y parviens, je pourrai aussi aider ceux qui m'entourent à progresser. Et vice-versa."

...du jeu qu'il veut imprimer au Bayern : "Une équipe doit pouvoir varier son jeu. Ça dépend aussi de l'adversaire. Le Bayern est très dominant. Il opère une transition rapide, en perte de balle comme quand il la récupère. Je l'ai déjà remarqué pendant la préparation. J'ai décelé énormément d'éléments qui me plaisent mais il faut tout maîtriser. Le football ne se résume pas à l'attaque. Il faut aussi défendre."

Par Frank Likesch

