Nicolae Stanciu rejoint officiellement le Sparta Prague

Acheté pour près de 10 millions par Anderlecht au Steaua Bucarest en août 2016, Nicolae Stanciu n'a jamais vraiment confirmé son statut de joueur le plus cher de l'histoire du championnat belge.

En un an et demi sous le maillot des Mauve et Blanc, il a disputé 53 matchs, dont 34 en championnat, et inscrit 9 buts toutes compétitions confondues.

Arrivé mercredi à Prague, le joueur a passé ses tests médicaux le lendemain. Des négociations supplémentaires ont ensuite été nécessaires entre les deux clubs les jours suivants. Stanciu a signé un contrat de 3,5 ans pour le Sparta Prague, actuel cinquième du championnat tchèque avec 18 points de retard sur le leader, le Viktoria Plzen.