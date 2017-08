Neymar : Paris à la folie

A gauche, Abercrombie & Fitch, une bâtisse de luxe et ce fameux parfum entêtant qui arrive jusque sur le trottoir. Pas de longue file d'attente pour entrer et se faire éventuellement photographier avec un mannequin mâle bien bronzé et tout autant musclé. C'est assez rare. La plupart du temps, le week-end surtout, c'est blindé.

...