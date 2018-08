Chadli, 29 ans et 49 sélections avec les Diables Rouges, ne souhaitait pas rester à WBA après la relégation du club en Championship et sa Coupe du monde en Russie, où il avait marqué le but de la qualification contre le Japon en 8e de finale.

L'AS Monaco, où évolue Youri Tielemans, disputera la Ligue des champions cette saison. Vice-champion de France, l'ASM est dans le pot 3 du tirage au sort de la phase de poules de la C1, qui aura lieu jeudi soir.