Mourinho va reconnaître une fraude fiscale de 3,3 millions d'euros d'euros en Espagne

José Mourinho, poursuivi pour une fraude en 2011 et 2012, à l'époque où il entraînait le Real Madrid, aurait accepté une amende correspondant à 60% de la somme dissimulée au fisc et une peine d'un an de prison, qui devrait être commuée en amende.

Au total, cela porterait à plus de 5 millions d'euros la somme que devrait débourser "The Special One", âgé de 55 ans et qui avait quitté l'Espagne en 2013, d'après le quotidien.

L'accord, conclu avec le parquet et le fisc espagnol, n'a pas encore été présenté au tribunal qui instruit l'affaire, écrit El Mundo qui suit de près les démêlées des vedettes du football avec le fisc en Espagne.

Le médiatique entraîneur est poursuivi, comme d'autres stars et ex-stars du football espagnol, pour un montage de sociétés basées à l'étranger lui ayant servi à occulter des revenus tirés de l'exploitation de ses droits à l'image.

Son agent et compatriote Jorge Mendes est poursuivi par ce même tribunal pour son rôle dans le cas de fraude fiscale présumée de son client Radamel Falcao. Le Colombien de l'AS Monaco, ancien joueur de l'Atlético de Madrid, a également accepté en mai un accord similaire à celui qu'aurait accepté José Mourinho, préférant une peine de prison commuée en amende et s'acquitter de quelque 9 millions d'euros.

La star portugaise Cristiano Ronaldo a fait de même en juin, s'acquittant d'au moins 16,7 millions d'euros, avant d'être transféré du Real Madrid à la Juventus Turin.