Mourinho toujours "sensible" à Ronaldo

"Madrid est en feu. Les résultats ne sont pas bons, et c'est un club où j'ai travaillé trois ans et qui me tient à coeur et je serai le dernier à mettre de l'huile sur le feu", a dit Mourinho jeudi.

Le technicien portugais reconnait que "Cristiano est le type de joueur que tout entraîneur et tout club veulent", soulignant toutefois: "Mais ,seul un manageur et un club peuvent l'avoir, Zidane et le Real Madrid, c'est mon sentiment".

Depuis plusieurs jours, des journaux espagnols évoquent un possible départ de la star de 33 ans dès cet été qui n'est cette saison que l'ombre de lui-même.

Et la presse ibérique souligne que ses mauvaises prestations sont forcément liées au manque de rendement des Merengue, actuellement à 19 points du FC Barcelone en championnat, et sorti mercredi en Coupe du Roi après une défaite à domicile (1-2) face à Leganes.

Selon les rumeurs, Ronaldo rejoindrait Manchester si le Real parvient à convaincre le Brésilien Neymar de quitter le Paris SG.