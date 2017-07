Mourinho: "Je vais peut-être rester 15 ans à ManU"

Depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, Manchester a éprouvé des soucis avec ses successeurs. David Moyes et Louis van Gaal, qui a remporté la Coupe d'Angleterre, ont été licenciés.

"Après David Moyes et Louis van Gaal, j'en suis à ma deuxième année et j'espère pouvoir rester et apporter cette stabilité que le club veut. Je suis prêt pour les quinze prochaines années, je dirais. Ici? Oui pourquoi pas. Ce club, pendant tant d'années, a été Sir Alex Ferguson. Les gens s'y sont habitués, les gens ont compris les excellentes conséquences de cette stabilité", a précisé Mourinho, qui ne s'imagine pas rester 27 ans sur le banc mancunien.

"La carrière de Sir Alex est unique. Je ne pense pas qu'il soit possible de refaire la même chose. Personne ne restera plus dans le même club tant d'années ni dans le même championnat tant d'années. Je pense que le manager d'Arsenal Arsène Wenger sera le dernier avec une histoire comparable en termes de longévité dans un club". Pour sa première saison, Mourinho a remporté l'Europa League et la Coupe de la Ligue mais n'a jamais été dans la course pour le titre. "Nous devons gagner mais en réalité un seul entraîneur a pu le faire. Chaque année, cela devient plus difficile".