Mourinho espère pouvoir compter sur Fellaini contre Bâle

L'entraîneur de Manchester United José Mourinho, qui a déjà dû se passer des services du Diable Rouge face à Stoke City ce week-end (2-2), a une nouvelle fois expliqué que Fellaini était un élément important de son noyau.

"Fellaini ne s'est pas entraîné dimanche, nous allons voir s'il peut le faire aujourd'hui (NDLR: lundi). C'est un joueur très important pour moi. Beaucoup plus important que ce que vous pouvez imaginer. Sans lui dans l'équipe, je me sens plus faible, qu'il soit sur le terrain ou sur le banc. Il sera sélectionné s'il va mieux mardi, car j'ai besoin de lui."

Fellaini avait manqué le match des Diables Rouges face à Gibraltar le 31 août dernier en raison de cette même blessure au mollet mais était bien présent pour affronter la Grèce le 4 septembre.