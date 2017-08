Mourinho confirme que ManU discute d'un éventuel retour d'Ibrahimovic

Meilleur buteur du club lors de la défunte saison avec 28 buts en 46 rencontres, le Suédois a eu un impact considérable sur le rendement de son équipe avant de voir sa saison se terminer brutalement contre le RSCA en avril dernier.

Depuis lors, Ibrahimovic, 35 ans, travaille d'arrache-pied pour revenir au plus haut niveau. En abordant son premier match de championnat, programmé dimanche contre West Ham, le 'Special One' a affirmé que la porte était toujours ouverte pour le Suédois à MU. "Il est blessé et a besoin de temps pour guérir", a raconté Mourinho. "Il n'est pas encore prêt à jouer, ce n'est pas spécialement un dossier urgent."

"Je pense qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il a montré la saison dernière, il est persuadé de pouvoir afficher un meilleur niveau, d'en faire encore plus. Nous avons donc des discussions avec lui quant à un éventuel retour pour la seconde moitié de la saison", a ponctué Mourinho.

Cette probable arrivée pourrait venir densifier le secteur offensif des Mancuniens, où Romelu Lukaku est arrivé cet été en provenance d'Everton pour la somme de 85 millions d'euros.