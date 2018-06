Mondial 2018: Maradona entre danse, doigts d'honneur et... malaise

Le premier but inscrit par Lionel Messi (14e) a précipité "El Diez", 57 ans, dans l'euphorie, et l'a brutalement sorti d'une sieste en mondovision. Les bras croisés sur la poitrine, debout sur son siège, il a même dû être retenu par des gardes du corps pour lui éviter de passer par-dessus la balustrade en verre.

Les caméras ont également saisi sa fébrilité, tête entre les mains, sur l'égalisation nigériane. Rien à côté de sa célébration du but libérateur de Rojo (86e): deux doigts d'honneurs brandis ostensiblement face à la caméra, accompagnés d'une insulte bien grasse, facilement déchiffrable sur ses lèvres ("Putos").

Pas sûr que ce geste laisse dans l'histoire la même trace que sa célèbre "main de Dieu" en 1986. C'était sans doute trop d'émotion pour le "Pibe de Oro" qui a ensuite fait un malaise, d'après des images diffusées sur Twitter et filmées depuis la tribune. On y voit Maradona soutenu par un homme et emmené dans une loge VIP pour reprendre ses esprits au calme.

Diego Maradona déclare qu'il va bien

Diego Maradona a déclaré ce mercredi matin qu'il allait bien. Il a eu besoin d'une assistance médicale après avoir eu un malaise à l'issue de la qualification arrachée de justesse par l'Argentine (1-2 face au Nigeria), mardi soir à Saint-Pétersbourg. "Je veux dire à tout le monde que je vais bien, que je suis pas et que je n'a pas été hospitalisé", a déclaré Maradona sur Facebook.

"J'ai été examiné par un médecin et il m'a recommandé de rentrer chez moi avant la deuxième mi-temps, mais je voulais rester parce qu'on risquait tout. Comment aurais-je pu partir ? J'envoie un baiser à tout le monde, merci pour de soutien !"

Des photos sur les réseaux sociaux montre l'ancienne star du ballon rond, âgé de 57 ans, dans un fauteuil, se faire soigner par des ambulanciers dont l'un d'eux semblait vérifier son pouls. Le journal argentin La Nacion rapporte que Maradona a été examiné en raison d'une hypotension artérielle. Il a pu quitter le stade sans aide. Il a ensuite pris un jet privé pour Moscou.