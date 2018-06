Mondial 2018: Kasper et le spectre de papa Schmeichel

Ce sont des choses qui arrivent quand vous devenez footballeur et que vous jouez exactement au même poste que votre paternel avant vous. Quand votre père en plus s'appelle Peter Schmeichel, a gagné cinq Championnats d'Angleterre avec les Red Devils et l'Euro-1992 avec le Danemark, ça paraît même inévitable et un peu intimidant.

...