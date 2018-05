Mondial 2018: HRW appelle les journalistes à garder les yeux ouverts

"La Coupe du monde de la Fifa se déroulera dans le contexte de la plus grave crise en matière de droits humains qu'ait connu la Russie depuis l'époque soviétique", dénonce Human Rights Watch (HRW). L'ONG publie mardi un guide à l'usage des journalistes qui couvriront l'événement sportif. "Nous espérons que ce guide pratique aidera les journalistes à porter leur regard au-delà du terrain de football et à voir les sujets de préoccupation plus généraux qui existent en Russie."