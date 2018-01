Michy Batshuayi terminera la saison au Borussia Dortmund

Barré en pointe par l'Espagnol Alvaro Morata et le Français Olivier Giroud, tout fraîchement arrivé depuis Arsenal, Batshuayi a dû se contenter de 25 matches avec l'équipe première cette saison, dont 12 en championnat. Il a toutefois marqué 10 buts et délivré un assist, le tout en 1.070 minutes.

International à 13 reprises (5 buts), Batshuayi a disputé les deux dernières rencontres de qualification pour le Mondial 2018 aves les Diables. A quelques mois du rendez-vous russe, il veut mettre toutes les chances de son côté afin de jouer le plus possible et ainsi s'assurer une place parmi les 23 joueurs de la sélection de Roberto Martinez.

C'est le quatrième club en carrière pour 'Batsman'. Formé au Standard de Liège, l'attaquant y fait ses débuts professionnels en février 2011 sous la direction de Dominique D'Onofrio. Après trois ans, 120 matches et 44 buts pour les Liégeois, il prend la direction de l'Olympique de Marseille. Sur la Canebière, il jouera 78 rencontres (33 buts) en deux saisons (2014-2016) avant de faire le grand saut vers la Premier League à l'été 2016. Chez les 'Blues', le Diable Rouge doit faire face à de nombreux concurrents dans le secteur offensif. Depuis son transfert, il a tout de même marqué 19 buts en 53 matches et présente un ratio d'un but toutes les 93 minutes avec le club londonien.

Il rejoint donc le Borussia pour le reste de la saison, ayant la lourde tâche de succéder au Gabonnais Pierre-Emerick Aubameyang, parti à Arsenal. Le Borussia est actuellement 6e avec 31 points, à trois longueurs du Bayer Leverkusen, 2e.

Olivier Giroud remplace Michy Batshuayi à Chelsea

L'attaquant français Olivier Giroud s'est engagé ce mercredi avec Chelsea, a annoncé le club londonien sur son site internet. L'avant-centre de 31 ans a signé un contrat de 18 mois jusqu'en 2020. Arrivé en provenance d'Arsenal, Giroud s'en vient remplacer le Diable Rouge Michy Batshuayi parti chercher plus de temps de jeu au Borussia Dortmund.

L'arrivée de l'international français était dans l'air depuis quelques jours et les deux clubs attendaient vraisemblablement le feu vert dans l'opération Batshuayi pour officialiser le transfert. Un beau jeu de chaise musicale qui a également amené Pierre-Emerick Aubameyang à quitter Dortmund pour Arsenal.

"Chelsea est un grand club et je suis fier de signer ici. J'ai hâte de jouer", a déclaré Giroud à son arrivée.

En manque de temps de jeu cette saison, Giroud aura tout de même connu de belles saisons à Arsenal où il est arrivé en 2012 et a inscrit 105 buts en 253 rencontres. Avant d'arriver à Arsenal, le Français s'était illustré dans l'Hexagone sous le maillot de Montpellier avec qui il a remporté la Ligue 1 (en 2011-2012) grâce notamment à ses 21 buts. Giroud compte 69 sélections en équipe de France et 29 buts à son actif. Il rejoint donc deux Diables rouges à Chelsea: Thibaut Courtois et Eden Hazard.